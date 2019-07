Poczta Polska z Radą Główną Instytutów Badawczych na rzecz elektromobilności

"Porozumienie pomiędzy Pocztą Polską a RGIB ułatwi współpracę z instytutami badawczymi w przygotowaniu, opracowaniu i wdrażaniu takich rozwiązań do praktyki. Dotyczyć to będzie w szczególności nowoczesnych rodzajów pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi i infrastruktury niezbędnej do takiego transportu, nowoczesnej logistyki i innych rozwiązań" - dodał przewodniczący RGIB, prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski.