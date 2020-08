POHiD popiera stanowisko MZ ws. możliwości nieobsługiwania klientów bez maseczek

"Większość klientów sieci handlowych stosuje się do obowiązku noszenia maseczek ochronnych oraz dezynfekowania rąk przed wejściem do sklepu. Pracownicy sklepów mogą jedynie zwrócić uwagę i liczyć na wyrozumiałość ze strony klientów. Jeśli personel sklepu spotyka się z agresywnymi reakcjami klientów, to tutaj zaczyna się rola państwa i organów państwowych egzekwujących obowiązek zakrywania nosa i ust. Dlatego zgadzamy się z Ministerstwem Zdrowia, że sankcją, która powinna być stosowana wobec klientów nieprzestrzegających zasad jest odmowa obsłużenia" - czytamy w komunikacie.