Poland 2.0 Summit: Szansą dla polskiego gamingu platformy mobilne, e-dystrybucja

"Gamedev pozostawia dużą przestrzeń - tak naprawdę nawet niewielka liczba ludzi jest w stanie stworzyć bardzo duże produkcje. Np. 'Death Stranding' zrobiło zaledwie 80 osób. Takiej wielkości zespoły w Polsce tworzą gry i w nadchodzących latach to właśnie one będą wypuszczać na rynek efekty swojej pracy. Dla mnie spektakularnym momentem okazała się nie tyle co wycena CD Projektu, a dołączenie takich spółek jak 11bit Studio, Ten Square Games, PlayWay do grona firm wartych ponad 1 mld zł. To pokazuje, jak duży potencjał tkwi w gamingu i jak wiele może się jeszcze wydarzyć w nadchodzących latach" - powiedział podczas panelu prezes i założyciel Movie Games Mateusz Wcześniak.