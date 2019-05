Polenergia przedłużyła umowy z Siemens Gamesa na serwis farm wiatrowych

Aneksy przedłużają okres obowiązywania umów do 31 stycznia 2045 roku. Szacowana wartość umów (z przewidzianą indeksacją) dla FW 1 to ok. 124,5 mln zł, dla FW 4 - ok. 112,6 mln zł, a FW 6 - ok. 65,2 mln zł podano również.