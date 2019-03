Polish Economic Forum: Pomimo Brexitu, szanse dla młodych talentów duże (uzup.)

Uzupełniamy dzisiejszą depeszę o informację nt. partnera strategicznego konferencji - Bain & Company

Pomimo zbliżającego się Brexitu i trwającego już w Unii Europejskiej spowolnienia gospodarczego, szanse dla młodych talentów, szczególnie tych nastawionych na kontynuację rewolucji cyfrowej są wciąż ogromne, wynika z debat podczas 8. Polish Economic Forum, które odbyło się w sobotę na London School of Economic. Agencja ISBnews była patronem medialnym tej największej konferencji dotyczącej Polski organizowanej poza granicami kraju.Partnerem strategicznym konferencji był Bain & Company.

"Po Brexicie pula talentów zdecydowanie będzie przemieszczać się w kierunku Europy, jednak Wielka Brytania nie przestanie być centrum świata finansów, przynajmniej nie z dnia na dzień. Dlatego sądzę, że perspektywy nie są tak pesymistyczny, jak wielu z nas sądzi" - powiedział członek zarządu Banku Pekao Piotr Wetmański podczas Forum.

Prezes ING Bank NV, Wholesale Banking Małgorzata Kołakowska (i członek rady nadzorczej ING Banku Śląskiego) zwróciła uwagę, że w miejsce Londynu nie pojawia się jedno nowe centrum, lecz banki wybierają różne lokalizacje, m.in. Irlandię, Paryż, Frankfurt, Berlin czy Amsterdam. Z kolei prezes HSBC Bank Polska Michał Mrożek podkreślił, że na zmianach korzysta też Polska - np. w Krakowie powstało centrum usług wspólnych HSBC, obsługujące 29 krajów.

Jeśli chodzi o perspektywy dla Polski, nasz bank jest bardzo optymistyczny. Jesteśmy największym kredytodawcą dla dużych firm i widzimy dużo optymizmu. Ale jeśli zdrapie się wierzchnią warstwę, pojawia się kilka wyzwań związanych nie tyle z cyklem koniunkturalnym, co z kwestiami strukturalnymi" - wskazał Wetmański.

Zwrócił uwagę na niedawno ogłoszone badania firmy doradczej McKinsey, według których, jeśli Polska byłaby na poziomie innowacyjności krajów nordyckich, to wzrost naszego PKB byłby o 1,5 pkt proc. wyższy.

"Rok 2019 będzie okresem dobrego wzrostu PKB - powyżej 4% - głównie dzięki konsumpcji. Ale to, co najbardziej nas martwi to powolny wzrost inwestycji, a to przekłada się na innowacyjność gospodarki" - dodał prezes Citi Handlowego Sławomir Sikora.

Podkreślił, że dostrzega w Polsce potencjał dla młodych ludzi - z kraju oraz powracających z zagranicy - którzy mogą zakładać startupy, nie tylko w sektorze finansowym.

"Spodziewam się, że będą zakładać biznesy w Polsce i szybko rozwijać je także za granicą. Dotychczas założyciele startupu musieli najpierw sprawdzić się na krajowym podwórku. Jednak zmiany technologiczne całkowicie zmieniają tę zasadę - uruchamiając firmę, od razu można działać w skali międzynarodowej. Polska jest więc krajem szans dla utalentowanych młodych ludzi nastawionych na działanie w cyfrowym świecie" - podsumował.

Do wykorzystania swoich talentów namawiał polską młodzież studiującą za granicą także prezydent Andrzej Duda, którego list do uczestników Forum odczytano podczas rozpoczęcia wydarzenia.

"Z pewnością wielu z was będzie kontynuować karierę akademicką czy profesjonalną tu w Wielkiej Brytanii. Jednakże bardzo mocno liczę na to, że wielu z Was w przyszłości wróci do ojczyzny, aby wykorzystać zdobyte za granicą umiejętności dla własnego pożytku i dla dobra Polski. Gorąco Was do tego namawiam. Polska gospodarka oferuje naprawdę wielkie możliwości" - czytamy w liście prezydenta.

Krzysztof Krawczyk - szef biura CVC Capital Partners w Polsce - zachęcał do bardziej długoterminowego spojrzenia na perspektywy rozwoju, tak, jak to czynią fundusze private equity, które inwestują w spółki na ok. 5 lat.

"Spójrzmy w dalszą perspektywę, tym bardziej, że spotykamy się tutaj z przyszłymi liderami, przed którymi otwiera się ok. 40 lat kariery. W tym okresie z pewnością czekają nas zmiany w 'tektonicznej skali', zmienią one sposób prowadzenia biznesu i inwestowania" - wskazał Krawczyk.

Według niego, szanse w Polsce to m.in. inwestycje w automatyzację czy zaawansowaną analitykę.

Mrożek zwrócił uwagę, że młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy w Polsce martwią się dziś nie tylko o to, czy znajdą miejsce pracy, ale - czy ich edukacja sprosta wymaganiom rynku, czy umożliwi działania innowacyjne.

Polscy studenci przedstawili podczas Forum raport, w którym porównali różne aspekty systemów edukacyjnych Polski i Wielkiej Brytanii, by pokazać, jakie są - i być mogłyby - ścieżki rozwoju zawodowego dla młodych ludzi.

"Czy powinniśmy uważać, że to jest naturalne, iż najzdolniejsi Polacy wyjeżdżają na studia za granicę? Jesteśmy zdania, że badania przeprowadzane w Polsce nie są gorsze jakościowo, zachodnia wiedza naukowa nie jest lepsza. W Polsce jest za to problem ze wsparciem studentów i kadry akademickiej i to ma przełożenie na słabszą pozycję polskich uczelni" - powiedziała jedna z autorek raportu Amelia Przybył podczas konferencji prasowej.

"Nie powinno być tak, że jeśli chcę dostać lepszą edukację, muszę wyjechać za granicę mojego kraju i to była główna idea, która przyświecała nam, kiedy robiliśmy ten raport - że zależy nam na tym, żeby uczelnie polskie, które nie mają ani gorszego poziomu naukowego, ani gorszych naukowców, rozpoczęły dyskusję nad zmianami" - dodała.

Raport, przygotowany w ramach jednostki badawczej LSE SU Polish Business Society, oparto na ankietach przeprowadzonych wśród 290 studentów z Polski (Uniwersytet Warszawski i Szkoła Główna Handlowa), ok. 100 z Wielkiej Brytanii (LSE, University College London) oraz ok. 50 polskich firm.

Raport kończy się następującymi wnioskami:

"1. Polska powinna zbudować mniejszą liczbę silniejszych uniwersytetów publicznych.

Samodzielna nauka studentów stanowić będzie bardziej istotną rolę w kształceniu studentów.

Komunikacja pomiędzy biurami karier a studentami powinna ulec poprawie. Uczniom należy również zapewnić bardziej zróżnicowany wachlarz możliwości rozwoju zawodowego na kampusie.

Ocena działalności naukowej powinna promować badania uznawane zgodnie z międzynarodowymi standardami, tam, gdzie jest to możliwe.

Uczelnie powinny tworzyć przejrzyste i rozbudowane struktury na rzecz współpracy z biznesem i komercjalizacji R&D)".

Tagi: giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące