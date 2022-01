Polscy miliarderzy nie muszą martwić się inflacją. Ich majątki rosną w oczach

Ubiegły rok nie był najlepszym czasem dla oszczędzających, a szczególnie drobnych ciułaczy. Najwyższa od 20 lat inflacja sprawiła, że za 100 zł odłożonych do banku 12 miesięcy temu, teraz można kupić mniej więcej tyle, ile za 92 zł w styczniu 2021 roku.

Biznes Dino na fali wznoszącej

Największym biznesmenem-inwestorem na warszawskiej giełdzie jest Tomasz Biernacki, czyli założyciel i twórca sukcesu polskiej sieci marketów Dino. To też drugi najbogatszy Polak z listy Forbes'a. Pod koniec lutego 2021 roku, gdy ukazał się ostatni ranking, jego majątek był wyceniany na 13,1 mld zł. Dziesięć miesięcy później było to już 18,4 mld zł .

Cała sieć Dino wyceniana jest w tej chwili na około 35 mld zł, czyli ok. 20 proc. więcej niż rok wcześniej. Rośnie jak na drożdżach i liczy już ponad 1700 sklepów , które przez dziewięć pierwszych miesięcy 2021 roku przyniosły 570 mln zł zysku netto. To oznacza poprawę wyników o 30 proc .

Nie znamy jeszcze danych za ostatni kwartał, ale gdyby sieć powtórzyła osiągnięcia z czwartego kwartału 2020, do puli doszłoby około 200 mln zł.

Król Polsatu w pogoni

Wśród giełdowych krezusów walka o prym toczy się między Tomaszem Biernackim i Zygmuntem Solorzem. Król Polsatu depcze po piętach królowi marketów, bo na koniec roku jego giełdowe spółki można było wyceniać na 16,3 mld zł . To ponad 3 mld zł więcej niż wynika z ostatniego rankingu najbogatszych Polaków, w którym zajął trzecie miejsce.

Cyfrowy Polsat w pierwszych 9 miesiącach 2021 roku bardzo wyraźnie poprawił wyniki finansowe, które w szczycie pandemii były słabe. Przy wyższej sprzedaży zyski wzrosły z 817 do ponad 4 mld zł .

W kontekście majątku Zygmunta Solorza warto wspomnieć, że na giełdzie ma też udziały w dwóch większych spółkach . Mowa o Netii, gdzie ma ulokowane w sumie około 2,33 mld zł i Asseco Poland, gdzie 23 proc. udziałów warte jest około 1,6 mld zł. W obu przypadkach 2021 rok przyniósł wzrosty akcji . Z tym że dla Netii był to ostatni taki rok, bo 31 grudnia firma została wycofana z giełdy.

Rodzina Kulczyków

Dominika Kulczyk to sprawna businesswoman, ale trzeba przyznać, że jej biznesowi sprzyjają czasy. Mowa o zmianach w energetyce w Unii Europejskiej i odchodzenie od węgla na rzecz zielonej energii.

Zupełnie inaczej jest z Sebastianem Kulczykiem i jego chemiczną spółką Ciech, która ze względu na rosnące ceny surowców i uprawnień CO2 ponosi coraz większe koszty , co przekłada się na obniżenie rentowności biznesu.

To wystarczyło, by przekonać do siebie inwestorów, którzy spółkę Kulczyka wyceniają około 34 proc. wyżej niż rok wcześniej, choć na wyraźnie mniejszą kwotę niż Polenergię Dominiki Kulczyk. Biznes Ciechu jest wart miliard złotych mniej.