"Ponadto JMP uprawnione będzie dokonać zwrotu nie więcej niż 5 000 palet (cały kontrakt to ok. 43 000 palet) wskazanych produktów, zaś Spółka zobowiązuje się tak zwrócone produkty odebrać na swój koszt. JMP zobowiązane będzie w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2020 r. dokonać zakupu od spółki całości towarów, w stosunku do których JMP dokonało zwrotu na warunkach określonych w niniejszym kontrakcie" - czytamy w komunikacie.