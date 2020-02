chemia 55 minut temu

Polwax skorygował roszczenia wobec Orlen Projekt do 132,15 mln zł

Polwax, w związku z dokonaniem aktualizacji kalkulacji szkód, które powstały w związku z nienależytym wykonaniem i niewykonaniem przez Orlen Projekt umowy na realizację inwestycji budowy instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi, skierował do Orlen Projekt wezwanie do zapłaty skorygowanych roszczeń w kwocie 132,15 mln zł, w terminie do 27 lutego 2020 r., podała spółka.