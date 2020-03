Polwax złożył przeciwko Orlen Projekt pozew o zapłatę 132,15 mln zł

"Pozew został skierowany w związku z upływem w dniu 27 lutego 2020 r. terminu skierowanego do Orlen Projekt wezwania do zapłaty skorygowanych kwot roszczeń wynikających z aktualizacji kalkulacji szkód poniesionych przez spółkę powstałych w związku z nienależytym wykonaniem i niewykonaniem umowy z dnia 7 kwietnia 2017 r. nr 17/2017/IO na realizację inwestycji, które polegały w szczególności na:

1) braku przedstawienia przez Orlen Projekt do akceptacji przez dostawcę technologii dokumentacji projektowej i doboru urządzeń niekluczowych, które przekłada się na niespełnienie warunków w zakresie gwarancji dotyczącej możliwości osiągnięcia wartości wydajności procesów określonych umową licencyjną;

19 grudnia ub.r. Polwax podjął decyzję o niekontynuowaniu realizacji inwestycji, mając na względzie rozmiar wyrządzonej szkody oraz liczne zagrożenia i ryzyka wynikające z nienależytego wykonania umowy, i zapowiedział, że wystąpi z roszczeniami wobec PKN Orlen na łącznie ok. 271 mln zł.

25 lutego br. Polwax poinformował, że w związku z dokonaniem aktualizacji kalkulacji szkód skierował do Orlen Projekt wezwanie do zapłaty skorygowanych roszczeń w kwocie 132,15 mln zł, w terminie do 27 lutego 2020 r.