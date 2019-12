Polyslash planuje debiut na NewConnect w I połowie 2020 roku

"Twórca gry 'We. The Revolution ' jest w trakcie przygotowywania dokumentu informacyjnego, a debiut spółki na małym parkiecie planowany jest na pierwsze półrocze 2020 roku. Krakowskie studio w najbliższym czasie zamierza również przedstawić szczegółowy plan wydawniczy tytułów, nad którymi obecnie pracuje" - czytamy w komunikacie.

"Dzięki premierze 'We. The Revolution' zdobyliśmy uznanie zarówno wśród graczy, jak i w branży gamingowej. Pokazaliśmy, że potrafimy tworzyć dopracowane gry, opowiadać ciekawe historie. Decyzja o wejściu na giełdę to konsekwencja przeprowadzonej w I połowie roku kampanii crowdfundingowej, z której pozyskaliśmy od inwestorów ponad 2 mln zł. Aktualnie pracujemy nad dokumentem informacyjnym, naszym celem jest debiut na NewConnect w pierwszej połowie nadchodzącego roku" - powiedział prezes Polyslash Dawid Ciślak, cytowany w komunikacie.