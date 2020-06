Polyslash wyda grę 'Police Shootout' w wersji mobilnej w II kw. 2021 r.

"Będzie to fascynująca gra, która da możliwość poczuć się jak prawdziwy amerykański policjant. Dostrzegliśmy spory potencjał tej produkcji, dlatego zdecydowaliśmy się na odkupienie praw do wersji mobilnej tytułu od grupy PlayWay. Pozwoli to nam wejść w nowy segment rynku gamingowego, a co za tym idzie - jeszcze bardziej zdywersyfikować naszą działalność oraz źródła uzyskiwanych przychodów. W najbliższym czasie zamierzamy rozpocząć prace deweloperskie. Planujemy wydać grę na platformy mobilne w II kwartale 2021 r." - powiedział prezes Dawid Ciślak, cytowany w komunikacie.