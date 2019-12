POPiHN: Zużycie paliw w Polsce wzrosło o 4% r/r w I-III kw. 2019 r.

"Rynek krajowy 3 głównych paliw transportowych (benzyn, oleju napędowego oraz autogazu) wykazał wynik lepszy o 4% od notowanego dla 9 miesięcy 2018 r., przy czym udział importu w tym segmencie rynku paliw płynnych zmalał z 33% do 31%. Wolumen wzrostu tego rynku to prawie 1 mln m3 przy całkowitym zużyciu paliw przez pojazdy silnikowe na poziomie 24,4 mln m3, z czego z importu pochodziło około 7,5 mln m3" - czytamy dalej.

Wśród nich najszybciej rosła sprzedaż benzyn (o 6%, do 4,8 mln m3), podczas gdy popyt na ON i LPG wzrósł o 4% (odpowiednio do 15,8 mln m3 i 3,8 mln m3), wynika z danych POPiHN.