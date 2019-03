Portfel zamówień grupy Asseco na 2019 r. wynosi obecnie 6,2 mld zł 

"Grupa wypracowała bardzo dobre wyniki we wszystkich segmentach i obszarach działalności. Intensywnie rozwijała się zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych, gdzie wypracowała 85% swojej sprzedaży. Fundamentem działalności Asseco pozostaje sprzedaż własnych produktów i usług informatycznych, która w minionym roku wyniosła ponad 7,5 mld zł, co stanowi 80% przychodów Grupy" - czytamy w komunikacie.

"To był bardzo dobry rok dla Asseco. Nasze przychody osiągnęły najwyższy w historii poziom ponad 9,3 mld zł. Zysk operacyjny wyniósł 796,8 mln zł, co jest także rekordowym wynikiem. Dynamicznie rozwijaliśmy się we wszystkich segmentach naszej działalności: Asseco Poland, Asseco International oraz Formula Systems. Skutecznie rozwijaliśmy sprzedaż własnego oprogramowania oraz przeprowadziliśmy udane akwizycję. Stale też rozwijamy nasze innowacje, bo będąc dużą międzynarodową firmą chcemy zachować świeżość i elastyczność startupów. Jednak nasze podejście do innowacji jest pragmatyczne - produkty Asseco powstają w oparciu o realne potrzeby rynku i przy ścisłej współpracy z klientami" - powiedział prezes Asseco Poland Adam Góral, cytowany w komunikacie.