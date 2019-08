Portfel zamówień grupy Mostostalu Zabrze wynosi 395,2 mln zł na koniec VII

"Razem szacowany przez nas obecnie backlog to 629,8 mln zł. Największy udział w portfelu wśród podpisanych kontaktów ma segment budownictwa ogólnego i inżynieryjnego i wynosi 178,2 mln zł, ale do pozyskania pozostało nam ok. 12,9 mln zł. Natomiast w segmencie działalności montażowo-produkcyjnym mamy odpowiednio: 157,2 mln zł i 138,9 mln zł, co oznacza, że łącznie to ten segment będzie miał ostatecznie największy udział w portfelu" - powiedział prezes Pietyszuk podczas konferencji prasowej.