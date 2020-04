Prawie trzy czwarte Polaków spodziewa się dalszego pogorszenia stanu gospodarki

Wpływ na to może mieć również sytuacja finansowa części Polaków m.in. wykluczonych zawodowo z powodu wirusa. Te osoby mogą mieć problemy ze spłatą obecnych zobowiązań i z zaciąganiem nowych.

Wszystko wskazuje na to, że koronawirus odciśnie swoje piętno na naszym stylu życia. W obawie przed zarażeniem gwałtownej zmianie uległ m.in. nasz model przemieszczania. Jak szacuje Santander CB, podróże pociągiem, autobusem, metrem oraz rowerami miejskimi w marcu tego roku spadły w Europie nawet o 90 proc.

Odsetek ankietowanych przez Santander CB Polaków deklarujących regularne korzystanie z miejskiej przed wybuchem epidemii wyniósł 33 proc. Z transportu współdzielonego, m.in. hulajnóg i rowerów miejskich, co najmniej raz w tygodniu korzystało 10 proc. z nas, natomiast 7 proc. raz w tygodniu wybierało podróż taksówką bądź Uberem.

Dane zebrane przez Santander CB wskazują na to, że COVID-19 pozostawi po sobie długoterminowe zmiany społeczne, takie jak zwiększenie dystansu fizycznego oraz możliwość wykonywania wszystkiego zdalnie w obszarze pracy, edukacji czy biznesowych.

Po wybuchu epidemii 42 proc. Polaków wykazuje się nieufnością wobec przyszłych podróży lotniczych w kraju i za granicą, wyjazdów na wakacje i wycieczek. Prawie tyle samo (40 proc.) twierdzi, że bałoby się uczęszczać na basen lub siłownię, korzystać z kin, teatrów, koncertów i parków rozrywki. Z kolei 35 proc. Polaków ma obawy przed chodzeniem do restauracji, pubu lub kawiarni. Świadczy to o potrzebie maksymalnego ograniczenia kontaktu z innymi, co wpłynie na kontakty biznesowe i prywatne.