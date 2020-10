Premier dopuszcza możliwość zmiany zasad umorzenia subwencji z tarczy PFR

"Dla tych przedsiębiorców, którzy potrafią wykazać - a przecież to jest bardzo proste do pokazania przez obroty- że ze względu na tę drugą falę, z którą się stykamy te poprzednie warunki po prostu nie są możliwe do spełnienia, na pewno wyjdziemy im naprzeciw, ponieważ dla mnie wyższym dobrem w zakresie życia gospodarczego jest ochrona miejsc pracy i ochrona przedsiębiorców przed upadłością" - podkreślił premier.