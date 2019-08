Prezes Alior Banku: Nie widzimy obecnie atrakcyjnych celów akwizycyjnych 

Dodał, że bank ma silne umiejętności integracyjne, co pokazała integracja ze SKOK Jaworzno w II kwartale br.

"Dlatego, jeśli będzie dobra okazja do akwizycji będziemy się jej przyglądać. Patrząc na moment cyklu, w którym jesteśmy, to raczej jest to bardzo mało prawdopodobne w najbliższym czasie" - dodał prezes.