Prezes GA Polyolefins: Pandemia pokazała przewagę konkurencyjną Polimerów Police

"Pandemia pokazała, że konieczne będzie ściągnięcie z powrotem do Europy produkcji polimerów, a my będziemy pierwsi" - powiedział Niewiński w trakcie Kongresu Polska Chemia, organizowanego przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego (PIPC).

Jak podkreślił, szacuje się, że w Europie zużywa się ok. 10 mln ton polipropylenu rocznie, przy czym popyt na ten polimer rośnie o ok. 2% rocznie w Europie Zachodniej, a w Europie Centralnej i Wschodniej - nawet o 4% rocznie.

"Gdybyśmy co roku uruchamiali taką instalację, jak ta budowana w ramach projektu Polimery Police, pokrywalibyśmy jedynie rosnące zapotrzebowanie na polipropylen w Europie" - podkreślił.

Szef GA Polyolefins zwrócił również uwagę, że w promieniu 1 000 km od Polic, a więc w rejonie, w którym przyszła instalacja będzie korzystała z premii geograficznej, znajdują się konsumenci zużywający ok. 4,3 mln ton polipropylenu rocznie.

Projekt Polimery Police, o wartości ok. 7 mld zł, będzie się składał m.in. z gazoportu umożliwiającego odbiór 500 tys. ton propanu rocznie, instalacji do produkcji 429 tys. ton propylenu rocznie oraz instalacji do produkcji 437 tys. ton polipropylenu rocznie.