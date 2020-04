Prezes Grupy Azoty: Pandemia przyspieszy rozwiązania UE korzystne dla przemysłu

"Wyprowadzka europejskich producentów do innych krajów wiązała się w znacznej mierze z polityką dekarbonizacji prowadzoną w UE. Koszty ograniczania emisji dwutlenku węgla pogarszały pozycję konkurencyjną europejskich fabryk, a przy tym nie prowadziły do globalnej redukcji emisji, bo ta emisja, wraz z produkcją, przenosiła się tylko poza granice Unii. Już od jakiegoś czasu trwają prace nad opracowaniem mechanizmu wyrównawczego, wprowadzenia swoistego podatku od emisji dwutlenku węgla powstającego przy produkcji dóbr produkowanych poza UE, które są do krajów Unii sprowadzane. Wydaje się, że epidemia koronawirusa może przyspieszyć wprowadzenie takiego mechanizmu, co byłoby korzystne dla europejskiego przemysłu" - poinformował Wardacki ISBnews.