Prezes mBanku: Spłaty kredytów po zakończeniu moratoriów lepsze od zakładanych 

"Dostajemy bieżące tygodniowe raporty i tam wszystkie dane wskazują na to, że klienci powracają do obsługi długu. Podkreślam, że my oferowaliśmy głównie ulgę w odsetkach. Ilość aplikacji o przedłużenie jest stosunkowo nieduża, a z formy ustawowej skorzystało ok. 100 klientów, więc to są marginalne wielkości" - dodał.