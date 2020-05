Prezes Pekao: Firmy ostrożnie podchodzą do ekspozycji na ryzyko inwestycyjne

"Duża cześć aktywów banków to są pieniądze zgromadzone przez polskie firmy, dzięki temu banki mają środki na akcję kredytową, ale też firmy po prostu mają pieniądze na potrzebne inwestycje. Rodzime firmy wchodzą w kryzys mając odpowiednie umocowanie w kapitałach własnych, są innowacyjne, są aktywne na całym świecie we wszystkich sektorach" - powiedział Skiba podczas XIX Debaty Eksperckiej ISBnews "Polscy czempioni w okresie globalnego spowolnienia".

Jego zdaniem, polskie firmy wchodzą w kryzys mając odpowiednie umocowanie we własnych kapitałach, są innowacyjne, potrafią odnajdywać swoich klientów, są aktywne na całym świecie, są obecne we wszystkich sektorach.

P.o. prezesa Pekao zaznaczył, że warto także pamiętać o małych i średnich przedsiębiorstwach działających na prowincji. One również są mocno osadzone w swoich środowiskach, rentowne, nadganiają dysproporcję produktywności pomiędzy gospodarką polską a zachodnioeuropejską.

"Należy jednak zauważyć, że firmy są różnie przygotowane na nieoczekiwane turbulencje, więc stają się bardziej konserwatywne. Widać to na przykład po relacji kredytu do dochodu firmy, do PKB - są ostrożne, jeżeli chodzi o nadmierną ekspozycję na ryzyko związane z inwestycjami, które mogą się nie udać" - wskazał Skiba.