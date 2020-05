Prezes PKN Orlen: Kryzys to dobry czas na fuzje i przejęcia

"Jeżeli firmy mają zapewnione bezpieczeństwo finansowe i długoterminową strategię, są dużymi koncernami, to powinny, tym bardziej w czasach kryzysu, inwestować. Podejmujemy działania biznesowe, które wpłyną na rozwój firmy w kolejnych dekadach. Patrzymy na Orlen w perspektywie nie kilku, lecz kilkudziesięciu lat do przodu. Kryzys, choćby ten wywołany przez pandemię koronawirusa, nie jest powodem do wstrzymywania inwestycji. Wręcz przeciwnie - to czas, by je realizować i rozwijać działalność. Oczywiście do tego trzeba mieć stabilność finansową, my ją mamy" - dodał Obajtek.