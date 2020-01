Prezes PKP Cargo: Pierwsze transporty LNG w połowie roku, na razie pilotaż

"Przewóz LNG jest dla nas jednym z ważniejszych niszowych nowo stworzonych produktów, które wspólnie z PGNiG chcemy realizować. Podpisany list intencyjny w roku ubiegłym zakłada, że w I kwartale tego roku będą pierwsze [pilotażowe] przewozy LNG ze Świnoujścia do Oświęcimia, a po przetestowaniu, sprawdzeniu możliwości przewozów, już w realnym wykonaniu chcemy podpisać umowę do końca czerwca tego roku na strategiczną, długofalową współpracę w tym nowym obszarze przewozowym, który się tworzy w Polsce" - powiedział Warsewicz w rozmowie z ISBnews.TV.

"Potem w miarę sprawdzenia i wyciągnięcia wniosków chcemy tę współpracę rozszerzać i do końca czerwca chcemy podpisać umowę strategiczną dotyczącą przewozu LNG w Polsce, a może również za granicą. Jest to nowa, ciekawa nisza, która się przed nami pojawiła. Jest to strategia tzw. błękitnego oceanu, gdzie wchodzimy w zupełnie dziewiczy rynek, który jest ogromny - a w przypadku Polski bardzo ważny" - podkreślił Warsewicz.