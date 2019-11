technologie 1 godzinę temu

Prezes Play nie spodziewa się ograniczeń ws. wyboru dostawcy sprzętu do sieci 5G

Play Communications nie spodziewa się wprowadzenia w Polsce ograniczeń dotyczących wyboru dostawcy infrastruktury do budowy sieci 5G, poinformował prezes P4 Jean-Marc Harion. Według niego, takie ograniczenie mogłoby doprowadzić do opóźnienia startu projektu, a także do podwyższenia jego kosztów.