Prezes SAP Polska Kinga Piecuch obejmie kierownictwo struktur w CEE

"W nowej roli Head of General Business and Global Channel Kinga Piecuch będzie odpowiadać za rozwój rozwiązań SAP skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, w tym Austrii, oraz sieci partnerów SAP w tym regionie. W pierwszym okresie sprawowania nowej funkcji - do czasu ogłoszenia następcy - będzie łączyła tę rolę z dotychczasowymi obowiązkami prezes SAP Polska" - czytamy w komunikacie.