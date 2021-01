Prezes Sfinks Polska: 40% punktów gastronomicznych nie przetrwa kryzysu 

"To będą długotrwałe procesy, trudne do udowodnienia. Sfinks ma dobre podstawy do dalszego rozwoju i trudno oszacować, jak duże byłyby straty gdybyśmy lokali nie zamknęli. Jak wyszacować straty, jeżeli już tydzień przed pierwszym lockdownem przychody spadły o 40, 50 do 70%? Zawsze pozostanie pytanie, czy straty byłyby większe gdybyśmy nie zamknęli restauracji, a nie byłoby ani ulg czynszowych, ani dotacji żadnych" - powiedział Cacek.