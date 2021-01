Prezes Skarbiec TFI: Wizja ujemnych stóp proc. zachęca do inwestycji w fundusze

Według niej, środki będą napływać do funduszy, szczególnie do funduszy dłużnych, ale także do funduszy akcyjnych, które w wielu towarzystwach w ub.r. zanotowały bardzo dobre stopy zwrotu.

"Trwająca już niemal rok pandemia przyspiesza decyzje zarówno osób, jak i firm do lokowania nadwyżek środków pieniężnych w sprawdzonych funduszach. Weszliśmy w bardzo dużą dynamikę zmian i nabywania wiedzy w zakresie również lokowania środków pieniężnych. W związku z tym coś, co w normalnym świecie mogłoby trwać nawet 2-3 lata, dziś mocno przyspiesza. Klienci oczekują bardzo wysokiej jakości obsługi i dostępności środków" - wskazała prezes.

"W mojej ocenie, lokują je głównie w tzw. 'bezpieczniejsze' fundusze, czyli te, które mają w swoich portfelach obligacje. Ale firmom bardzo zależy na tym, żeby po przeniesieniu do funduszy ich środki były łatwo dostępne - aby zlecenie na odkup jednostek było realizowane praktycznie bezzwłocznie. Skarbiec wyszedł już dawno naprzeciw tym oczekiwaniom i np. w funduszu Skarbiec Konserwatywny stosuje zasadę, że jeśli zlecenie odkupu zostało złożone do godz. 12-ej, środki trafiają na konto klienta już następnego dnia" - powiedziała Milewska.

"Jeśli chodzi o osoby fizyczne, to dopóki banki nie zaczną pobierać opłat za przechowywanie środków pieniężnych, napływ do funduszy będzie rósł, ale nie w jakiejś bardzo dużej dynamice, ponieważ osoby, które trzymają oszczędności w bankach cenią pewność, że środki tam ulokowane na pewno nie będą niższe od kwot wpłacanych. Natomiast inwestycje w fundusze wiążą się z pewnym ryzykiem. Mimo tego, pewna grupa osób, która ma oszczędności i która nie godzi się na to, że oszczędności na rachunkach bankowych tracą na wartości, będzie przenosić swoje środki do funduszy. A jeśli będzie zadowolona, to w tych funduszach już zostanie. Dzięki temu rośnie edukacja na temat tego, czym są fundusze inwestycyjne, że są one silnie nadzorowane przez KNF, że podlegają takim samym regulacjom, jak w innych krajach UE" - podsumowała prezes.