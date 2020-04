Prezydent podpisał nowelę prawa geodezyjnego, która ma przyśpieszyć inwestycje

Nowe rozwiązania umożliwią udostępnianie dokumentów planistycznych poprzez techniki geoinformacyjne (GIS), co przyczyni się do upowszechniania zbiorów danych przestrzennych, dotyczących aktów planowania przestrzennego. Pozwolą obywatelom i przedsiębiorcom na łatwiejszy dostęp do danych planistycznych za pośrednictwem internetu, wprowadzą obowiązek tworzenia zbiorów danych przestrzennych dla wszystkich aktów planowania przestrzennego, wraz z określeniem ich minimalnego zakresu. Wymaganie to będzie dotyczyć również aktów już obowiązujących.