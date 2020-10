Produkcja miedzi płatnej KGHM spadła o 6% r/r do 54,9 tys. ton we wrześniu

"Produkcja miedzi płatnej wyniosła 54,9 tys. ton, co oznacza spadek w relacji do analogicznego miesiąca 2019 roku o 3,7 tys. t (-6%). Spadek produkcji wystąpił w KGHM Polska Miedź S.A. (-4,1 tys. t), głównie ze względu na postój remontowy Huty Miedzi Głogów I oraz w KGHM International Ltd. (-1,6 tys. t) przede wszystkim z uwagi na eksploatację uboższych stref wydobywczych w kopalni Robinson. Poprawę zanotowano w Sierra Gorda (+2 tys. t) co jest pochodną wyższej zawartości miedzi i wolumenu przerabianej rudy" - czytamy w komunikacie.