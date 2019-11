Produkcja przemysłowa w październiku: +2,5% r/r, PPI: +0,3% r/r wg analityków

Jedenastu analityków ankietowanych przez ISBnews szacuje, że produkcja sprzedana przemysłu odnotowała od 1,1% do 4,1% wzrostu r/r przy średniej w wysokości 2,52% wzrostu r/r w październiku br. wobec wzrostu o 5,6% r/r we wrześniu br. Według ekonomistów, produkcja budowlana w ubiegłym miesiącu odnotowała wzrost średnio o 5,8% (prognozy od 0,5% do 8,8% wzrostu r/r) wobec wzrostu o 7,6% r/r we wrześniu br.