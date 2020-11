Projekt ustawy okołobudżetowej na rok 2021 ponownie trafił do komisji

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 jest nierozerwalnie związany z projektem ustawy budżetowej na 2021 rok. Zawiera regulacje, które mają pomóc w realizacji budżetu.

W trakcie drugiego czytania wszystkie kluby złożyły do projektu poprawki. Poprawki, zgłoszone przez klub PiS zakładają, że przychody z Funduszu Reprywatyzacji mają być przeznaczone na nabywanie przez Skarb Państwa akcji lub udziałów w spółkach także w roku 2021, umożliwiają zwiększenie dofinansowanie dla państwowych instytucji kultury, a także pozwalają na emisję obligacji na rzecz dokapitalizowania PFR o kwotę 6,6 mld zł.

Środki te - jak argumentował Henryk Kowalczyk (PiS) mają umożliwić większe możliwości reagowania w zakresie wsparcia dla przedsiębiorców.

Marta Golbik (KO) zapowiedziała, że Koalicja Obywatelska nie poprze projektu w jego obecnej formie. Skrytykowała zamrożenia pensji w administracji. Zaproponowała wykreślenie zapisów, dotyczących zamrożenia pensji dla nauczycieli.

Zamrożenie płac w administracji, pozbawienie nauczycieli podwyżek, mundurowych - funduszu nagród skrytykował także Dariusz Wieczorek (Lewica). Zwrócił uwagę, że w przyszłorocznym budżecie zakładany jest wzrost konsumpcji o 4%. "Jeżeli nie wzrosną płace, to nie wzrośnie konsumpcja" - stwierdził, zaznaczając, że "budżet [jest] nie do przyjęcia i ta ustawa absolutnie nie do przyjęcia w takiej formie".

Czesław Siekierski (Koalicja Polska) zwrócił uwagę, że niektóre zapisy ustawy są zasadne, np. dofinansowanie lotniczego ratownictwa medycznego. Zaznaczył jednak, że projekt ogranicza środki, które zostały wcześniej przyznane, np. w dziedzinie edukacji - na doskonalenie zawodowe, na wypłatę nagród, na doradztwo metodyczne, zmniejsza też Fundusz Świadczeń Socjalnych. Oszczędności te ocenił jako "problematyczne".

Robert Winnicki (Konfederacja) zaznaczył, że obecny budżet , "jest budżetem kryzysu, zapowiadającym trwanie i kontynuację kryzysu".

Projekt ustawy okołobudżetowej zakłada, że przyszłym roku utrzymanie podstawy do naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych (ZFSS) na obecnym poziomie oraz m.in. zabezpieczenie środków na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla w części budżetowej prezesa ZUS.

Planowane jest wprowadzenie czasowego mechanizmu finansowania wybranych szkół wyższych i instytucji prowadzących najistotniejsze badania naukowe. Minister właściwy do spraw budżetu na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki ma przekazać na ten cel w przyszłym roku skarbowe papiery wartościowe o wartości 496,7 mln zł.

Kolejną zmianą jest "zamrożenie" podstawy do naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych (ZFSS) dla sfery budżetowej oraz na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych.

W przypadku sfery budżetowej (jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych) wydatki na ZFŚS mają charakter obligatoryjny i w odniesieniu do państwowych jednostek budżetowych obciążają budżet państwa. Zamrożenie "odpisów" ma zapobiec wzrostowi wydatków budżetu państwa.

W roku 2021 wysokość odpisu ma być ustalana na podstawie wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r. ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), które wynosi 4,13 tys. zł, analogicznie, jak w tym roku. Przyjmując tę kwotę, odpis podstawowy na jednego pracownika (37,5% podstawy) wyniesie ok. 1,55 tys. zł. Ma to spowodować oszczędności w odpisach pracowników, zatrudnionych w jednostkach budżetowych na poziomie ok. 30 mln zł, nauczycieli - ok. 467 mln zł, sędziów - 184 mln zł oraz mundurowych (łącznie z emerytami MS) - 11,1 mln zł.

Szacunkowe oszczędności dla budżetu państwa z tytułu zmiany zasad dotyczących tworzenia funduszu nagród dla administracji publicznej w roku 2021 mają wynieść ok. 694 mln zł. Wprowadzenie możliwości finansowania, w roku 2021 zadań związanych z informatyzacją państwa ze środków Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) to oszczędność rzędu ok. 100 mln zł.

