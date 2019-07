Proteon Pharmaceuticals ma ok. 12,3 mln zł na rozwój produktów bakteriofagowych

"Produkty te będą w stanie efektywnie ograniczyć ilość antybiotyków stosowanych w hodowli, co przyczyni się do ochrony zdrowia ryb, jednocześnie poprawiając efektywność ekonomiczną akwakultur. Zastosowanie produktów bakteriofagowych ograniczających zużycie antybiotyków w łańcuchu pokarmowym człowieka ma duże znaczenie dla ochrony zdrowia ludzi" - czytamy w komunikacie.

Akwakultura jest obecnie jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin gospodarki. Intensyfikacja hodowli powoduje nadmierne zagęszczenie populacji w zbiornikach wodnych, co skutkuje podatnością ryb na infekcje bakteryjne. Prowadzi to do wysokiego stopnia użycia antybiotyków do walki z bakteriami, co wpływa negatywnie na zdrowie ryb, poprzez osłabienie ich naturalnych mechanizmów obronnych.