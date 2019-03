chemia 8 godzin temu

Prymus podpisał umowę na sprzedaż produktów Polwax o wartości 25 mln zł

Warszawa, 04.03.2019 (ISBnews) - Prymus podpisał z firmą Polwax umowę, której przedmiotem jest określenie współpracy w zakresie wyłącznej sprzedaży antyzbrylaczy oraz antypylaczy do nawozów sztucznych firmy Polwax. Wyłączność nie dotyczy klientów, do których do dnia zawarcia umowy prowadził sprzedaż Polwax, podał Prymus. Szacunkowa wartość umowy to 25 mln zł.