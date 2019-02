Przegląd informacji ze spółek

Jacek Pawlak zrezygnował z funkcji członka zarządu ds. finansowych ASM Group ze skutkiem na 28 lutego br., podała spółka. Jednocześnie dwóch uprawnionych akcjonariuszy powołało do zarządu Dorotę Kenny i powierzyło jej pełnienie funkcji członka zarządu od 1 marca.

Przewozy PKP Cargo spadły o 5,1% r/r do ok. 8,5 mln ton ładunków na polskim rynku w styczniu br., podała spółka.

Unipetrol z grupy PKN Orlen i chorwacka spółka Croatian Jadranski Naftovod podpisały aneks do umowy ramowej na transport ropy rurociągiem JANAF z 2016 roku, przedłużający okres obowiązywania kontraktu do 2021 roku, podał Unipetrol.

Mostostal Zabrze spodziewa się, że w przyszłym roku zakończy optymalizację majątku trwałego w zakresie sprzedaży zbędnych nieruchomości, poinformował prezes Dariusz Pietyszuk. Do pozyskania w ten sposób pozostało spółce ok. 40 mln zł, z czego ok. połowa w 2019 r.