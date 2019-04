Przegląd informacji ze spółek

Globalworth sfinalizował przejęcia dwóch nieruchomości - warszawskiego wieżowca Warsaw Trade Tower (WTT) oraz kompleksu biurowego Rondo Business Park w Krakowie - za łączną kwotę ok. 170 mln euro, podała spółka. Obie transakcje powiększają polski portfel Globalworth do blisko 500 000 m2 powierzchni najmu brutto uwzględniając biura oraz obiekty o funkcji mieszanej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży VRG (poprzednia nazwa: Vistula Group) osiągnięte w marcu 2019 r. wyniosły ok. 73,2 mln zł i były wyższe o ok. 27,5% r/r, podała spółka. W okresie styczeń-marzec 2019 r. wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła ok. 214,3 mln zł i była wyższa o ok. 33,5% r/r.