Przegląd informacji ze spółek

Projekt Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ( GPW ), dotyczący budowy Platformy Transakcyjnej spełnił kryteria oceny i tym samym został zarekomendowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) do dofinansowania kwotą 30,28 mln zł, podała Giełda. Kwalifikowany koszt realizacji projektu został oszacowany na 53,7 mln zł.

Mirbud podjął decyzję o przyjęciu założeń transakcji mającej na celu doprowadzenie do przejęcia pełnej kontroli nad JHM Developement i wycofanie akcji tej spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podał Mirbud. W tym celu zamierza ogłosić skup akcji JHM po cenie 1,6 zł za sztukę i podwyższyć swój kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji, skierowanych do akcjonariuszy JHM, którzy złożą oferty sprzedaży akcji.

Rada nadzorcza X-Trade Brokers Dom Maklerski powołała zarząd nowej kadencji, który będzie liczył pięciu członków, na okres wspólnej kadencji od 30 czerwca 2019 r. do 30 czerwca 2022 r., podała spółka.

Rada nadzorcza Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU (TFI PZU) powołała do zarządu Dariusza Laska, byłego członka zarządu Skarbiec TFI i Union Investment TFI, który obejmie funkcję Chief Investment Officer, równocześnie dokonując zmian w strukturze menedżerskiej obszaru inwestycji, podała spółka. Marcin Żółtek obejmie funkcję członka zarządu PZU TFI, Robert Kubin obejmie funkcję prezesa PZU TFI, Marcin Adamczyk przejdzie do PZU. Cezary Iwański pozostanie w zarządzie TFI PZU.

Esotiq & Henderson miało ok. 12 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w marcu, co oznacza wzrost o ok. 5% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane.