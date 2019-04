Przegląd informacji ze spółek

Marvipol Logistics (spółka zależna Marvipol Development) oraz PG Dutch Holding I zawarły z Savills Investment Management (spółką działającą na rachunek Savills IM European Logistics Fund 2) przyrzeczoną umowę sprzedaży wszystkich udziałów w spółce PDC Industrial Center 81, która zrealizowała projekt magazynowy pod nazwą "Panattoni Park Konotopa II" zlokalizowany w miejscowości Konotopa, w gminie Ożarów Mazowiecki, podał Marvipol Development. Wcześniej spółka podała, że wstępna cena sprzedaży udziałów posiadanych przez Marvipol Logistics wynosi ok. 2,02 mln euro, co stanowi równowartość ok. 8,66 mln zł.

Asseco South Eastern Europe (Grupa ASEE) wypracowała szacunkowo skonsolidowaną EBITDA na poziomie ok. 35,4 mln zł (ok. 8,2 mln euro), co oznacza wzrost o ponad 48% r/r i skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej na poziomie ok. 20,6 mln zł (ok. 4,8 mln euro), co oznacza wzrost o ponad 57% r/r oraz skonsolidowany zysk netto na poziomie ok. 17,7 mln zł (ok. 4,1 mln euro), co oznacza wzrost o ponad 57% r/r, podała spółka.