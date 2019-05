Przegląd informacji ze spółek

Oferta spółki Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego z grupy kapitałowej Mostostalu Zabrze została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu ogłoszonym przez Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu, podała spółka. Wartość oferty to 20,4 mln zł brutto.

Grupa Azoty , Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police oraz PDH Polska, spółka zależna od Grupy Azoty i GA Police, podpisały porozumienie o współpracy inwestycyjnej z Hyundai Engineering i Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND), stanowiące podstawę do prowadzenia dalszych rozmów w sprawie potencjalnego udziału Hyundai i KIND w finansowaniu planowanego przez PDH projektu inwestycyjnego "Polimery Police", podały spółki.

Elektrobudowa chce umieścić w przygotowywanej strategii grupy do 2025 r. kilka nowych obszarów działalności, m.in. kogenerację i alternatywne źródła energii, poinformował prezes Roman Przybył. Spółka chce też w większym stopniu postawić na eksport, m.in. do krajów Zatoki Perskiej.

Akcjonariusze Banku Handlowego zdecydują o wypłacie 488,678 mln zł dywidendy z zysku za 2018 r., co oznacza 3,74 zł dywidendy na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zaplanowane na 5 czerwca.

Netia notuje konkretne korzyści finansowe na bliższej współpracy z Cyfrowym Polsatem i planuje jeszcze w tym roku zakończyć migrację klientów mobilnych do sieci Polkomtela, wynika z wypowiedzi przedstawicieli zarządu.

Elektrobudowa prowadzi rozmowy z bankami w celu zawarcia umowy restrukturyzacji finansowania i liczy, że zakończą się one do przełomu lipca/sierpnia br., poinformował wiceprezes i dyrektor finansowy Adam Świgulski. W najbliższym czasie spółka chce podpisać z bankami umowę standstill.

Torpol podpisał z PKP PLK umowę na zadanie "Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59, odcinek granica województwa dolnośląskiego - Leszno", etap IV - odcinek granica województwa dolnośląskiego - Czempiń, podał Torpol. Wartość kontraktu to ok. 568 mln zł brutto (tj. ok. 462 mln zł netto).