Przegląd informacji ze spółek

XTPL odnotowało 3,34 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2019 r. wobec 0,84 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) nakazała unieważnienie wyboru przez Elektrownię Ostrołęka Sp. z o.o. najkorzystniejszej oferty złożonej w przetargu na przebudowę układu infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C i odrzucenie oferty podmiotu, który zajął pierwsze miejsce, tj. konsorcjum Torpolu i Zakładów Automatyki Kombud, podały Torpol i ZUE.

Sare odnotowało 0,33 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 0,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Ciechu rekomenduje przeznaczenie zysku za 2018 rok na kapitał zapasowy spółki (253,43 mln zł) oraz pokrycie rozpoznanej straty (17,18 mln zł), podała spółka.

IMS odnotowało 1,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 2,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Aktualny portfel zamówień Grupy ZUE wynosi ok. 1,8 mld zł, podała spółka.

Comp odnotował 0,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 1,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ZUE odnotowało 0,88 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 1,94 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

OT Logistics nabędzie w ramach umowy z chorwackim funduszem Erste 0,7% akcji operatora portu Luka Rijeka w Chorwacji za ok. 3,3 mln zł, podała spółka. Dzięki tej transakcji OT Logistics niweluje możliwość skorzystania z opcji sprzedaży akcji Luka Rijeka (opcja put) przez Erste do połowy 2020 r. Płatność za nabyte akcje rozłożona jest na raty, do lutego przyszłego roku.

Akcjonariusze J.W. Construction Holding zdecydują o przeznaczeniu w całości zysku za 2018 rok na kapitał zapasowy spółki, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zaplanowane na 18 czerwca.

LC Corp dokonał emisji czteroletnich niezabezpieczonych obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, o łącznej wartości nominalnej 60 mln zł, podała spółka.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) wybrała ofertę konsorcjum spółek zależnych Bumechu wartą 41,66 mln zł brutto jako najkorzystniejszą w przetargu na prace w Kopalni Węgla Kamiennego Pniówek, podał Bumech.

Zarząd Banku Pekao podjął uchwałę o emisji 700 obligacji podporządkowanych serii D o łacznej wartości nominalnej 350 mln zł, podał bank.

British Automotive Polska (BAP) - spółka zależna od British Automotive Holding (BAH) - otrzymał od Jaguar Land Rover Deutschland (JLR) - spółki będącej importerem marki Jaguar Land Rover w regionie europejskim - zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji w sprawie przedłużenia obowiązywania umowy importerskiej, podał BAH.

Arts Alliance przymierza się do inwestycji w Crunching Koalas, zajmującej się portowaniem, produkcją oraz promocją gier. Spółki podpisały list intencyjny, którego celem jest zawarcie umowy inwestycyjnej. Potencjalna inwestycja ma być uzupełnieniem portfolio, podało Arts Alliance.

LPP zamierza uruchomić nowe Centrum Dystrybucyjne w Brześciu Kujawskim w I połowie 2022 roku, podała spółka. W 2020 r. rozpocznie się wieloetapowy proces rekrutacji pracowników.

Olczyk Lokum 15 - spółka w 100% zależna od Lokum Deweloper - nabył dwie nieruchomości gruntowe we Wrocławiu za łączną kwotę 3,64 mln zł, podał Lokum Deweloper. Na nieruchomościach przy ul. Stoczniowej planowana jest realizacja przedsięwzięcia deweloperskiego dla ok. 500 lokali, w postaci budynków wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, lokalami usługowymi oraz niezbędnym zagospodarowaniem terenu.

PKN Orlen ma nadzieję, że decyzję w sprawie akwizycji Grupy Lotos podejmie obecna Komisja Europejska, poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Kadencja obecnej Komisji trwa do 31 października 2019 r.

PKN Orlen "w pewnym", bezpiecznym dla instalacji rafineryjnych zakresie korzysta już z zanieczyszczonej ropy z rurociągu "Przyjaźń", poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Polska Grupa Górnicza (PGG) rozważa przejęcie 100% udziałów w spółce PGE Paliwa w Krakowie należącej do grupy Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) oraz 100% udziałów w spółce Inter-Balt w Gdańsku należącej do grupy Węglokoks, podało Ministerstwo Energii.

Anwil z grupy kapitałowej PKN Orlen oficjalnie zainaugurował budowę III linii do produkcji nawozów azotowych w zakładzie we Włocławku. Inwestycja o wartości 1,3 mld zł ma zostać sfinalizowana do końca 2021 roku. Dzięki niej zdolności produkcyjne nawozów azotowych Anwilu mają wzrosnąć z 966 tys. ton do 1,461 mln ton rocznie.

Aegon OFE zmniejszył stan posiadania akcji Elektrobudowy poniżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu, podała spółka.

Zarząd Wieltona ocenia, że rynek krajowy będzie cechowała w krótkiej perspektywie "mniejsza przewidywalność" i wypłaszczenie sprzedaży, poinformował prezes Mariusz Golec. Spółka spodziewa się jednak, że skompensuje je przychodami z innych rynków, m.in. coraz lepiej funkcjonującego francuskiego. Zarząd podtrzymał też cel 8% marży EBITDA w 2020 r.

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Millennium TFI) zostało wpisane do ewidencji PPK, prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju, podała. Oznacz to, że jest jedną z pierwszych instytucji spełniających wymogi formalne dotyczące prowadzenia pracowniczych planów kapitałowych i oferujących PPK, podkreślono.

QubicGames ustalił datę wprowadzenia do sprzedaży gry "Geki Yaba Runner Anniversary Edition" na konsolę Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie i Australii na 31 maja 2019 roku, podała spółka.

Grupa Tauron zaoszczędzi ponad 100 mln zł przy dostosowaniu bloku 460 MW w Łagiszy do zaostrzonych norm emisji, tzw. konkluzji BAT (Best Available Techniques), podała spółka. Będzie to możliwe dzięki zrealizowaniu projektu badawczo-rozwojowego dotyczącego przetestowania wprowadzenia nowych sorbentów do procesu technologicznego wytwarzania energii elektrycznej.

Szacunkowe skonsolidowane przychody za kwiecień 2019 r. Asbis Enterprises wyniosły ok. 99 mln USD wobec 123 mln USD w kwietniu 2018 r., co oznacza spadek o ok. 20%, podała spółka. Przychody wypracowane w kwietniu 2019 r. są zgodne z oczekiwaniami firmy.

Art Games Studio zacieśniło współpracę z głównym akcjonariuszem Gaming Factory poprzez podpisanie ramowej umowy o współpracy, podała spółka. Dodatkowo w akcjonariacie Art Games Studio pojawili się inwestorzy instytucjonalni. Spółka 24 maja zadebiutuje na NewConnect z wyceną na poziomie 10 mln zł, podano także.

Bank Pekao udzieli kredytu na budowę największej lądowej farmy wiatrowej w Polsce, podał bank. Zlokalizowana na Pomorzu farma Potęgowo o łącznej mocy 220 MW składać się będzie z 81 turbin wiatrowych. Inwestycję finansuje konsorcjum pięciu banków, w tym Pekao oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR). Udział Banku Pekao w finansowaniu projektu przekracza 20%.

Mirbud podpisał umowę z Panattoni Development Europe na budowę Centrum Produkcyjno-Logistyczno-Magazynowego Panattoni Europe, podała spółka. Wartość umowy wynosi 13,21 mln euro netto.

Poza rozwojem organicznym, Selvita planuje zwiększać skalę biznesu usługowego również poprzez akwizycje, zapowiedział Bogusław Sieczkowski, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i wiceprezes zarządu Selvity.

iFun4all podpisał umowę ze szwedzkim wydawcą gier wideo - Paradox Interactive. Przedmiotem umowy jest udzielenie niewyłącznej licencji na stworzenie i dystrybucję tytułu opartego na IP gry "Vampire: The Masquerade", podała spółka. Zgodnie z umową, Paradox zapewni także wsparcie marketingowe i PR-owe w ramach promowania innych gier ze swojego uniwersum. Premiera gry na platformach dystrybucyjnych PC oraz Nintendo Switch planowana jest jeszcze w 2019 r.

Pozbud T&R odnotował 5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 1,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ten Square Games odnotowało 10,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Asseco z myślą o bankach spółdzielczych uruchomiło CUI.Ubezpieczenia, czyli omnikanałową platformę do sprzedaży oraz obsługi ubezpieczeń, podała spółka. Platforma jest zarówno wygodnym narzędziem dla doradców w oddziałach banków, jak i rozwiązaniem dostępnym poprzez bankowość internetową. Partnerem dostarczającym produkty ubezpieczeniowe za jej pomocą jest AXA.

Selvita odnotowała 7,55 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 19,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Carbon Studio planuje przeznaczyć 2,3 mln zł (w tym 2 mln zł ze środków z emisji akcji) na produkcję i marketing nowej gry z gatunku VR Fantasy na komputery osobiste i urządzenia mobilne, podała spółka. Gra ma trafić na rynek na przełomie 2020/2021.

Grupa Mercor kupiła kompletną linię technologiczną, która służyć będzie do produkcji płyt ogniochronnych mcr Silboard w zakładzie produkcyjnym w Mirosławiu koło Płocka, podała spółka. Wartość transakcji wynosi 3 mln zł netto. Grupa zawarła już umowę kredytu bankowego na sfinansowanie nabytej linii. Przeniesienie, modernizacja i montaż linii w zakładzie w Mirosławiu rozpocznie się niezwłocznie i potrwa ok. 12 miesięcy.

Pfleiderer Group odnotowała 10,99 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 7,34 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Benefit Systems zarekomendował przeznaczenie zysku za rok 2018 w wysokości 145 994 922,6 zł w całości na kapitał zapasowy, podała spółka.

Wielton odnotował 19,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 19,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem wyniósł 20,89 mln zł w porównaniu z 20,21 mln zł rok wcześniej.

