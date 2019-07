Przegląd informacji ze spółek

Polski Koncern Naftowy Orlen ( PKN Orlen ) zawarł z APN Promise umowę o współpracy, na mocy której APN Promise zobowiązuje się do świadczenia na rzecz PKN Orlen usług związanych z obsługą umowy Enterprise Agreement z Microsoft Ireland Operations Limited, podała spółka . Maksymalna wysokość wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy nie może przekroczyć 30 mln euro, podał APN Promise.

Grupa Lokum Deweloper sprzedała 82 lokale w II kwartale 2019 roku w porównaniu do 227 lokali w analogicznym okresie 2018 roku, podała spółka. Jednocześnie w wyniku rozpoznano 331 lokali wobec 6 rok wcześniej.

Sprzedaż Gino Rossi spadła o 36,6% w skali roku do 13 mln zł w czerwcu br., podała spółka.

Udzielenie na nie odpowiedzi będzie jednym z ostatnich etapów na drodze do uzyskania finalnej decyzji europejskiego regulatora, podała spółka.

JHM Development podpisało umowę z Wama Polska jako generalnym wykonawcą budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Żyrardowie przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki, podało JHM. Wartość umowy to 18,65 mln zł netto.

ECC Games rozpoczął soft launch gry "Ultimate Fishing Simulator 2019" na platformie Android, podała spółka. Spółka chce przetestować tytuł na wybranych rynkach, dostosować go do wymagań użytkowników i ułożyć odpowiedni model monetyzacji.

Konsorcjum Banku Pocztowego (lider), PKO Banku Polskiego (agent rozliczeniowy) i eService Sp. z o.o. dostarczy terminale i nowoczesne usługi płatnicze dla Poczty Polskiej. Umowa zapewnia klientom dostęp do płatności bezgotówkowych w sieci 4700 placówek Poczty Polskiej oraz u 3500 kurierów przez kolejne trzy lata, podał Bank Pocztowy.

Skanska rozpoczęła budowę II etapu osiedla Park Skandynawia na warszawskiej Pradze-Południe, podała spółka. Roboty budowlane rozpoczęły się z końcem czerwca br. i potrwają do stycznia 2021 r. Dwa budynki mieszkalne II etapu dostarczą 210 lokali o łącznej powierzchni użytkowej ponad 10 000 m2.

QubicGames otrzymał potwierdzenie od Nintendo of America i Nintendo of Europe o ustaleniu daty wprowadzenia do sprzedaży gry "Mini Trains" na konsolę Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie i Australii na 19 lipca 2019 roku, podała spółka.