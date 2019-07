Przegląd informacji ze spółek

Echo Investment ocenia, że po I półroczu br. jest "na dobrej drodze" do osiągnięcia rocznego celu 1 300 sprzedanych mieszkań, poinformował dyrektor w Dziale Mieszkaniowym spółki Dawid Wrona.

Echo Investment sprzedało 121 mieszkań w czerwcu br. wobec 63 rok wcześniej, a przekazało klientom 15 wobec 82 w czerwcu 2018 r., podała spółka.

Infoscan otrzymał od GBF International SAS trzecie zamówienie na kolejnych 50 sztuk urządzeń MED Recorder wraz z licencją na użytkowanie oprogramowania służącego do analizy i przechowywania danych związanych z badaniem diagnostyki bezdechu sennego, podała spółka. Łączna wartość zamówienia wynosi 81,5 tys. euro. Od momentu podpisania umowy z GBF Infoscan otrzymał zamówienia na łącznie 120 urządzeń, co oznacza to, że dzięki współpracy z kontrahentem spółka odnotowała do tej pory ponad 800 tys. zł przychodów.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zawarła porozumienie z organizacjami związkowymi działającymi w w sprawie wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 163,4 mln zł dla pracowników zatrudnionych w JSW, podała spółka.

Przychody TIM wzrosły o 3% r/r do 65,8 mln zł w czerwcu 2019 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. W okresie styczeń-czerwiec przychody wzrosły o 6,4% r/r do 380,07 mln zł.

Do płockiej rafinerii PKN Orlen trafią na początku sierpnia i września br. kolejne ładunki ropy naftowej z Angoli, podał koncern. Ładunki po ok. 130 tys. ton zostaną dostarczone z Angoli do Naftoportu w Gdańsku.

Vantage Development osiągnął w II kwartale 2019 r. sprzedaż na poziomie 251 lokali, w porównaniu do 199 lokali w II kwartale 2018 r. (wzrost o 26% r/r), podała spółka. Jednocześnie deweloper informuje, że w II kwartale br. zostało wydanych 113 lokali.

LiveChat Software podjął uchwałę dotyczącą wypłaty drugiej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2018/19, podała spółka. Kwota zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy wynosi 13,9 mln zł, co oznacza 0,54 zł na akcję.

Budimex zawarł umowę nabycia 89 760 akcji (51% kapitału) spółki FBSerwis za cenę 98,5 mln zł (wobec pierwotnej oferty w wysokości 95,44 mln zł), podał Budimex. Ponadto w umowie Budimex zobowiązał się do zapewnienia, że FBSerwis zwróci Ferrovial Services International SE oraz jej podmiotom powiązanym kwoty pożyczek w łącznej wysokości 77,15 mln zł.

Budimex, w ramach procesu negocjacji ws. nabycia 51% akcji spółki FBSerwis, złożył 13 maja 2019 r. niewiążącą ofertę nabycia akcji za 95,44 mln zł oraz wyraził gotowość do zapewnienia FBSerwis niezbędnych środków finansowych do wysokości 77,15 mln zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek udzielonych FBSerwis przez Ferrovial Services International SE (potencjalnego sprzedającego), podał Budimex.

Nowy zarząd Pekao TFI, po przejrzeniu posiadanych funduszy, planuje ewentualne ich uporządkowanie, a następnie wprowadzenie nowych, nieobecnych jeszcze na polskim rynku produktów inwestycyjnych, poinformował ISBnews prezes Jacek Janiuk.

Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 11,4 USD/b w czerwcu 2019 r. wobec 11,5 USD/b miesiąc wcześniej (spadek o 0,9%) i 12,4 USD/b w czerwcu 2018 r. (spadek o 8,1%), podała spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 128,06 mln zł w czerwcu br., co oznacza wzrost o 26,47% r/r, podała spółka.

Curiosity Diagnostics wchodząca w skład grupy kapitałowej Scope Fluidics otrzymała od Europejskiego Urzędu Patentowego (EUP) warunkową decyzję o przyznaniu patentu dla zgłoszenia patentowego zatytułowanego "Device for simultaneous and uniform thermal cycling of samples and uses thereof", podał Scope Fluidics. Jest to technologia kluczowa dla działania systemu PCR|ONE i uzyskania parametrów wyróżniających go na tle konkurencji. Wcześniej spółka opatentowała tę technologię na rynku amerykańskim. Jednocześnie kontynuuje prace nad uzyskaniem ochrony na rynku chińskim.

Giełdowy Indeks Produkcji (GIP) wzrósł w czerwcu o 2,41% m/m do 874,84 pkt, podała firma DSR. Oznacza to, że jego wartość pozostaje znacznie poniżej tegorocznego maksimum, odnotowanego w kwietniu na poziomie 950 pkt.

Netia telefonowała do konsumentów z ofertą zawarcia umowy, choć nie miała na to ich zgody, podał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Netia uniknęła kary finansowej, ponieważ zobowiązała się do zmiany zasad współpracy z partnerami, a konsumenci mogą teraz liczyć na rekompensaty.

Pekao TFI, dzięki konkurencyjnej ofercie oraz wsparciu Banku Pekao, chce zarządzać min. 10% aktywów pracowniczych planów kapitałowych (PPK), poinformował ISBnews prezes Jacek Janiuk. Jego zdaniem, korzyścią z wprowadzenia PPK będzie zwiększenie świadomości ekonomicznej Polaków, a także silne wsparcie kapitałowe GPW oraz spółek na niej notowanych.

Orlen Asfalt, Grupa Lotos i Budimex podpisały umowę z konsorcjum naukowym, w skład którego weszła Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów, na realizację programu badawczego dotyczącego modernizacji nawierzchni asfaltowych przy użyciu asfaltów modyfikowanych polimerami, podał Budimex.

Amerykański indeks S&P500 zanotował wczoraj nowe, historyczne maksimum, przebijając ważne poziomy oporu. W nocy na azjatyckich rynkach również utrzymywał się optymizm. GPW pozostaje daleko w tyle, ale jeżeli WIG20 pokona pułap 2350 pkt., można liczyć na dalsze zwyżki w kierunku 2420 pkt.

CCC zamierza uruchomić swój sklep internetowy na pięciu rynkach, na których już działa CCC, do końca I kw. 2020 r., podała spółka.

Acciona Construccion wzywa do sprzedaży 9,98 mln akcji Mostostalu Warszawa, stanowiących 49,91% kapitału i głosów po 3,45 zł sztuka, podał pośredniczący w wezwaniu Santander Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie.

Izabela Walczewska-Schneyder złożyła rezygnację z funkcji członka zarządu Benefit Systems ze skutkiem na dzień 2 lipca 2019 roku, podała spółka. Jako powód złożonej rezygnacji wskazała sprawy osobiste.

Benefit Systems miał 1 332,3 tys. aktywnych kart sportowych na koniec II kwartału br. wobec 1 097,3 tys. szt. rok wcześniej, podała spółka.

LiveChat Software miał 27 557 klientów korzystających z płatnego rozwiązania LiveChat według stanu na 1 lipca, podała spółka. W czerwcu liczba klientów wzrosła o 292 firmy netto.

Soho Development odnotowało 5,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-II kw. roku finansowego 2018/2019 (1 października - 31 marca) wobec 35,28 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

T-Bull udostępnił grę "Racing Classics PRO: Drag Race & Real Speed" na urządzenia z systemem operacyjnym Android, podała spółka.

Wiceprezes Alior Banku Maciej Surdyk złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu Alior Banku ze skutkiem na 1 lipca 2019 r., podał bank.

Elektrobudowa otrzymała od Tauron Ciepło pismo zawierające wezwanie obniżenia wynagrodzenia z tytułu realizacji kontraktu "Budowa nowego bloku ciepłowniczego z kotłem fluidalnym, turbiną ciepłowniczo-kondensacyjną wraz z gospodarkami towarzyszącymi w Tauron Ciepło S.A. Zakład Wytwarzania Tychy" o kwotę ok. 12,5 mln zł, wezwanie do zapłaty kwoty obniżonego wynagrodzenia oraz odszkodowania, podała spółka.

PHN Wilanów, spółka zależna Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN), zawarła umowy nabycia od grupy Polnord dwóch biurowców w ramach Wilanów Office Park, podała spółka. Łączna cena sprzedaży nieruchomości wyniosła 30,8 mln euro.

Andrzej Lis zastąpił Ilonę Weiss na stanowisku prezesa ABC Data, podała spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC (wszystkie kanały sprzedaży) za czerwiec 2019 wyniosły 621 mln zł i wzrosły o 60% r/r, podała spółka. Przychody za okres styczeń-czerwiec (wszystkie kanały sprzedaży) wyniosły 2 647 mln zł, co oznacza wzrost o 37% r/r.

ABC Data zawarła z MCI.PrivateVentures Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym działającym na rzecz Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0, reprezentowanym przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (MCI), ALSO Holding AG (inwestor) oraz Roseville Investments (BidCo) umowę sprzedaży przedsiębiorstwa emitenta na rzecz BidCo za 147,6 mln zł, podała spółka. Jednocześnie ABC Data Marketing, spółka zależna ABC Data, ma umowę sprzedaży przedsiębiorstwa ABCD Marketing na rzecz BidCo za 35 mln zł.

