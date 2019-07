Przegląd informacji ze spółek

Planowana fuzja PKN Orlen z Grupą Lotos będzie korzystna dla obu firm, ale także dla Pomorza i dla całej polskiej gospodarki , wskazał prezes Orlenu Daniel Obajtek, odnosząc się do zapowiedzi Platformy Obywatelskiej (PO), że w przypadku wygranej PO w jesiennych wyborach parlamentarnych do fuzji nie dojdzie.

Orlen Paliwa podpisał umowę na dostawy oleju napędowego ze spółką Green Lab, jako Centrum Usług Wspólnych spółek należących do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Do końca 2019 roku w ramach umowy spółka Grupy Orlen dostarczy ok. 16 mln litrów ON.