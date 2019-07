Przeglad informacji ze spółek

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Ultimate Games sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW wszystkich akcji będących dotychczas przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, podała spółka.

PKP Cargo odebrało trzy nowe lokomotywy Vectron MS produkcji Siemens Mobility. Podała spółka. Łącznie flota PKP Cargo będzie liczyć 20 takich lokomotyw.

Akcjonariusz Prime Car Management (PCM) zdecydował o zniesieniu dematerializacji wszystkich 11 908 840 akcji spółki, będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Ferrum w zamiarem wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii F, podała spółka.

Bloober Team zawarł umowy z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego w przedmiocie dofinansowania projektów gamingowych spółki na łącznie ponad 94 tys. zł, podała spółka w dwóch odrębnych komunikatach.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Brastera w związku z planowaną ofertą do 12 146 145 akcji zwykłych na okaziciela serii L oraz do 4 586 330 akcji zwykłych na okaziciela serii M, podała spółka. Publikacja prospektu nastąpi w dniu 22 lipca 2019 r.

Produkcja węgla w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) wyniosła 3,53 mln ton w II kw. 2019 r. wobec 3,8 mln ton rok wcześniej (i wobec 3,48 mln ton w poprzednim kwartale), podała spółka.

PGE Energia Ciepła (PGE EC) - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - i GE Power podpisały umowę na modernizację turbiny gazowej i generatora bloku gazowo-parowego elektrociepłowni w Gorzowie Wielkopolskim, podała PGE EC.

Konsorcjum Budimeksu (lider, 94,46% udziału) oraz Mostostalu Kraków podpisało z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System umowę na realizację "Budowy gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Strachocina - granica RP" za cenę 521,48 mln zł netto, która może ulec zmianie, podał Budimex.

PKN Orlen został oficjalnym sponsorem Żużlowej Reprezentacji Polski w sezonie 2019 i tym samym powiększył grono zawodników Orlen Team, podała spółka.

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) pozyskał 7 660 próbek krwi pępowinowej lub tkanek w II kw. 2019 roku wobec 5 557 rok wcześniej, co oznacza wzrost o 37,8%, podała spółka.

Rada nadzorcza Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych podjęła uchwałę o odwołaniu Krzysztofa Stupnickiego ze składu zarządu Towarzystwa oraz uchwałę o powołaniu Grzegorza Zatryba do składu zarządu, podał Skarbiec Holding - właściciel Skarbiec TFI. Uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia.

PKN Orlen przekazał już swoim dostawcom roszczenia związane ze wstrzymaniem dostaw ropy rurociągiem "Przyjaźń", a w ciągu kilku-kilkunastu tygodni przekaże także roszczenia dotyczące przerobu zanieczyszczonej ropy, poinformował członek zarządu PKN Orlen ds. rozwoju Zbigniew Leszczyński.

PKN Orlen zakłada, że decyzja Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia udziałów Grupy Lotos zapadnie jeszcze przed końcem 2019 roku, ale dopuszcza też możliwość, że stanie się to w I kwartale 2020 roku, poinformował członek zarządu PKN Orlen ds. finansowych Wiesław Protasewicz.

PKN Orlen podtrzymuje zakładany plan 5 mld zł nakładów inwestycyjnych w całym 2019 roku, mimo, że w I półroczu br. realizacja była poniżej planu i wyniosła 1,7 mld zł, poinformował członek zarządu spółki ds. finansowych Wiesław Protasewicz.

Sprzedaż gry "Lust for Darkness" w wersji cyfrowej na konsolę Nintendo Switch osiągnęła poziom, który według wyliczeń Movie Games w ciągu pierwszych 24 godzin od premiery pokrył wszystkie koszty portingu i marketingu, podała spółka. Premiera miała miejsce 12 lipca 2019 r.

PKN Orlen ma już krótką listę potencjalnych partnerów do wspólnej realizacji budowy morskiej farmy wiatrowej o mocy 1,2 GW na Bałtyku, zaś ostateczny wybór partnera powinien nastąpić jeszcze w tym roku, poinformował członek zarządu spółki ds. finansowych Wiesław Protasewicz.

The Dust podjął decyzję o aktualizacji strategii rozwoju - w związku z nabyciem autorskich praw do serii książek o inkwizytorze Mordimerze Madderdinie ("Cykl Inkwizytorski"), zawarciem umowy z inwestorem, który sfinansuje częściowy koszt opracowania i wydania gry na motywach ww. cyklu oraz zakończeniem prac produkcyjnych nad własną grą autorską "Together" na Nintendo Switch, podała spółka. The Dust ogłosi aktualizację strategii w ciągu 2 tygodni.

QubicGames otrzymał potwierdzenie od Nintendo of America i Nintendo of Europe o ustaleniu daty wprowadzenia do sprzedaży gry "Wreckin' Ball Adventure" na konsolę Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie i Australii na 2 sierpnia 2019 roku, podała spółka.

Konsorcjum złożone ze spółki zależnej Bumechu, tj. Bumech Mining (generalny wykonawca), oraz Bytomskiego Zakładu Usług Górniczych (lider konsorcjum) i BEPRINŻ Strefy (członek konsorcjum) zawarło umowę z Jastrzębską Spółką Węglową (JSW), podał Bumech. Przedmiotem umowy jest wykonanie przebudowy przekopu H taśmowego poz. 900 w JSW SA KWK "Borynia - Zofiówka - Jastrzębie" Ruch "Zofiówka" w terminie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty 15 990 000 zł.

ZUE miało 479,7 mln zł skonsolidowanych przychodów, 13,2 mln zł zysku brutto ze sprzedaży i 1,1 mln zł zysku netto w I poł. 2019 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł szacunkowo 1,7 mln zł.

Rada nadzorcza Zakładów Magnezytowych Ropczyce zmodyfikowała cele budżetowe programu motywacyjnego na 2019 rok, podała spółka.

MEC Piła z Grupy Enea planuje wybudować nowe kogeneracyjne źródło ciepła współpracujące z instalacją OZE, podała Enea. Wartość inwestycji to 48 mln zł.

Gino Rossi złożyło do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji), podała spółka.

Zarząd Tauron Wydobycie podpisał z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi porozumienie, którego głównym postanowieniem jest uruchomienie środków pieniężnych dla pracowników Tauron Wydobycie w ramach funduszu płac, podał Tauron. Przyspieszone zostają również rozmowy płacowe rady społecznej Grupy Tauron.

Po sześciu miesiącach 2019 roku nakłady inwestycyjne PKN Orlen wyniosły 1,7 mln zł, w porównaniu do 1,87 mld zł w I półroczu 2018 roku, podała spółka.

PKN Orlen zakłada, że w II połowie 2019 roku poziom marży downstream koncernu będzie porównywalny ze średnią za 2018 rok, podała spółka.

XTPL zawarł ostatnią umowę objęcia części akcji serii S, wobec czego zakończona została subskrypcja serii, podała spółka. Subskrypcja obejmowała akcje serii S w ich maksymalnej liczbie, tj. 78 tys. szt. Papiery były obejmowane po cenie emisyjnej 130 zł za walor. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 10,14 mln zł.

Sąd rejonowy zarejestrował zmiany statutu ABC Daty, które przewidują zmianę firmy spółki na Vicis New Investments oraz zmianę przedmiotu działalności spółki, podała spółka.

QubicGames otrzymał potwierdzenie od Nintendo of America i Nintendo of Europe o ustaleniu daty wprowadzenia do sprzedaży gry "#RaceDieRun" na konsolę Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie i Australii na 9 sierpnia 2019 roku, podała spółka. Gra dostępna będzie w przedsprzedaży od 1 sierpnia 2019 roku.

Esotiq & Henderson miał ok. 16,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w czerwcu, co oznacza wzrost o ok. 23% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane.

EBITDA LIFO PKN Orlen wyniosła 2 732 mln zł w II kwartale 2019 r. wobec 2 127 mln zł rok wcześniej, podała spółka.

Spółki kontrolowane przez LC Corp - LC Corp Invest XVII Projekt 20 (P20) oraz LC Corp Invest XVII Projekt 21 (P21) - zawarły z podmiotami kontrolowanymi przez Globalworth Poland Real Estate N.V., tj. Ingadi oraz Artigo, umowy przyrzeczone dotyczące sprzedaży budynku biurowego Retro Office House zlokalizowanego we Wrocławiu oraz budynków biurowych Silesia Star zlokalizowanych w Katowicach, podał LC Corp. Łączna cena transakcji wyniosła 113 175 000 euro.

Wojas ujawnił, że podjął czynności prawne zmierzające do unieważnienia umowy zbycia udziałów w spółce Chochołowskie Termy, o wartości 25 mln zł.

PKN Orlen odnotował 1 602 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 1 744 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Tagi: giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące