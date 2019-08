Przegląd informacji ze spółek

GPW Benchmark szykuje się do przejęcia administrowania indeksami giełdowymi od Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) i chce złożyć do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zgodę na przejęcie stawek WIBOR i WIBID do końca 2019 r., tak aby administrować nimi od początku przyszłego roku poinformował prezes Zbigniew Minda.

Ultimate Games zawarł z inbetweengames UG umowę, na mocy której zobowiązał się do wykonania portu i wydania gry "All Walls Must Fall" na konsolę Nintendo Switch, podała spółka. Planowany termin premiery gry na konsoli Nintendo Switch to IV kw. 2019/I kw. 2020.