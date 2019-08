Przegląd informacji ze spółek

Koszty integracji BNP Paribas Bank Polska w III i IV kw. będą zbliżone do kosztów poniesionych w II kwartale tego roku, w którym wyniosły one 104 mln zł. Bank zamknął 150 oddziałów od początku transformacji, a ich liczba do końca roku zmniejszy się jeszcze o ok. 20, poinformował prezes Przemek Gdański.