Przegląd informacji ze spółek

QuarticOn planuje w najbliższych dniach zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, które m.in. ma zdecydować o wyemitowaniu do 20 000 akcji serii F w ramach emisji prywatnej, podała spółka. Firma nie wyklucza również akwizycji, która pozwoliłaby na poszerzenie rynku obecnie oferowanych usług lub stanowiłaby wsparcie technologiczne nowych projektów.

Wikana w okresie przyjmowania ofert sprzedaży akcji własnych (od 20 września 2019 r. do 3 października 2019 r.) otrzymała jedną ofertę na 237 006 sztuk akcji serii H, stanowiących ok. 1,184% udziału w kapitale zakładowym, podała spółka. Akcje zostały nabyte 9 października po cenie 1 zł/sztuka.

Lokum Deweloper wprowadził do sprzedaży 152 lokale w inwestycji Lokum Monte w podwrocławskiej Sobótce, podała spółka.

PDH Polska - spółka celowa Grupy Azoty powołana do realizacji projektu "Polimery Police" - zmieniła 8 października br. nazwę na Grupa Azoty Polyolefins, podała Grupa Azoty.

Bioton przeprowadza obecnie proces cyfryzacji i optymalizacji infrastruktury i ocenia, że zakończenie tych działań oraz rozpoczęcie w przyszłym roku sprzedaży insuliny ludzkiej przez nowego partnera w Chinach - Yifan Pharmaceutical - da spółce potencjał do znaczącego zwiększenia przychodów. Głównym celem wciąż jest opracowanie i rozpoczęcie sprzedaży własnej insuliny analogowej. Pierwszych przychodów z analogów insulin spółka spodziewa się w perspektywie 2023 roku, poinformował prezes Robert Neymann.

EuroRating obniżył perspektywę ratingu kredytowego mBanku do negatywnej ze stabilnej. Jednocześnie rating został utrzymany na poziomie BBB, podała agencja.

Ryvu Therapeutics - segment usługowy Selvity wyodrębniony w procesie podziału spółki - zadebiutuje na GPW w czwartek, 16 października br., podały spółki we wspólnym komunikacie.

Orlen Deutschland - niemiecka spółka z Grupy Orlen - uruchomił pierwszą stację paliw w Bawarii i tym samym jest już obecny we wszystkich niemieckich landach, poinformował prezes Daniel Obajtek.

Wielton zawarł długoterminowa umowę strategiczną z Michelin Polska na dostawę opon, kół, zaworów i innych akcesoriów oraz usług montażowych na rzecz Grupy Wielton w latach 2019-2021, podała spółka. Szacunkowa wartość umowy to ok. 26 mln euro.

Atal wprowadził do sprzedaży 111 mieszkań i 3 lokale usługowe w II etapie wrocławskiej inwestycji Nowe Miasto Jagodno, podała spółka. Planowany termin oddania inwestycji do użytkowania to I kwartał 2022 roku.