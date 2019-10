Przegląd informacji ze spółek

Fitch Ratings obniżył ocenę długookresową IDR mBanku Hipotecznego do poziomu BBB- z BBB oraz krótkoterminową ocenę IDR do poziomu F3 z F2, podał Fitch. Instytucja umieściła bank na liście obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym (Rating Watch Positive).

PGE Energia Ciepła - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - uruchomiła postępowanie ofertowe na dostawę do Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE) w Rzeszowie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., podała spółka.

Fitch Ratings obniżył rating długoterminowy IDR mBanku do "BBB-" z "BBB" i umieścił go na liście obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym, podał bank.

Jeśli wierzyć ostatnim badaniom, które pokazują, że dla większości Polaków najważniejszym elementem wyboru formy lokowania środków pieniężnych jest zysk, to w drugiej turze pozyskiwania firm do pracowniczych planów kapitałowych (PPK) pula powinna zostać równomiernie rozłożona na wszystkich graczy, którzy są na portalu Moje PPK, zarządzanym przez PFR, uważa prezes Skarbiec Holding i Skarbiec TFI Anna Milewska.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odkryło nowe złoże gazu ziemnego i ropy naftowej na Morzu Norweskim, podała spółka. Według wstępnych wyliczeń zasoby wydobywalne węglowodorów w nowo odkrytym złożu Shrek na koncesji PL838 mieszczą się w przedziale między ok. 19 a 38 mln boe (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej), co potwierdził Norweski Dyrektoriat Naftowy (NPD).

Poziom spłat wierzytelności należnych Grupie Best w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku wyniósł ok. 190 mln zł wobec 199 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, podała spółka. W samym III kwartale bieżącego roku spłaty wierzytelności należne Grupie Best wyniosły w zaokrągleniu 66 mln zł wobec 72 mln zł przed rokiem. Poziom spłat osiągnięty w III kwartale był jednocześnie nieco wyższy niż w pierwszych dwóch kwartałach tego roku, kiedy to spłaty należne Grupie Best wyniosły odpowiednio 58 mln zł i 65 mln zł.