Przegląd informacji ze spółek

Robyg rozważa wyemitowanie niezabezpieczonych obligacji do kwoty 100 mln zł w terminie do 31 grudnia 2019 roku, podała spółka.

Capital Park ocenia, że wezwanie do zapisywania się na sprzedaż jego akcji, ogłoszone 8 października br. przez Townsend Holding B.V. jest zgodne z interesem spółki, ale zaproponowana cena wysokości 5,84 zł za akcję nie odzwierciedla wartości godziwej, podał Capital Park.

Sonka liczy na dalszy wzrost wyników finansowych dzięki koncentracji na pozyskiwaniu gier do portowania i własnych produkcjach, poinformował prezes Rafał Sankowski

Trakcja ocenia, że restrukturyzacja finansowa zakończyła się sukcesem i pozwoliła na pozyskanie łącznie ok. 1,2 mld zł finansowania w różnych instrumentach. Obecnie spółka pracuje jeszcze nad ewentualną emisją obligacji zamiennych na akcje skierowaną do Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) o wartości 20 mln zł, poinformowali przedstawiciele zarządu.

Wartość planowanego przez LPP nowego centrum logistycznego w Brześciu Kujawskim wzrośnie z pierwotnie zakładanych 500 mln zł do 860 mln zł, zapowiedział prezes Marek Piechocki. Spółka nie wyklucza kolejnej emisji obligacji w celu sfinansowania tej inwestycji.

LPP ogłosiło strategię zrównoważonego rozwoju na lata 2020-2025. Jej główne założenia to 100% opakowań przyjaznych środowisku i 50% udziału kolekcji ekologicznych we flagowej marce Reserved do 2025 roku oraz zmniejszenie śladu węglowego, podała spółka.