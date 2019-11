Przegląd informacji ze spółek

Grupa Lokum Deweloper wprowadziła do sprzedaży 230 mieszkań na osiedlu Lokum Salsa w Krakowie, podała spółka.

Ryvu Therapeutics zapowiada prezentację posterów dotyczących projektu SEL120 podczas konferencji 2019 American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting, która odbędzie się w dniach 7 -10 grudnia 2019 r. w Orlando, w Stanach Zjednoczonych, podała spółka.

Zarząd Banku Pekao podjął uchwałę wyrażającą zgodę na emisję przez bank obligacji podporządkowanych. Rozważany termin rozpoczęcia emisji obligacji to listopad 2019 r., z zastrzeżeniem, iż termin ten jest uzależniony od sytuacji na rynku obligacji, podał bank.

W wezwaniu na akcje Stelmetu zawarto transakcje na 24 074 623 akcje, w tym 510 115 akcji było przedmiotem transakcji zrealizowanej na GPW w Warszawie, poinformował pośredniczący w wezwaniu BM PKO BP. Nabyte w ramach wezwania akcje spółki stanowią ok. 82% kapitału zakładowego spółki.

Apator obniżył prognozę zysku netto na 2019 rok z 72-75 mln zł do 67 mln zł, podała spółka. Jednocześnie spółka podjęła decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2019 rok w wysokości 0,45 zł na jedną akcję tj. w łącznej kwocie 14,8 mln zł.

Bowim miał 340,58 mln zł skonsolidowanych przychodów netto i 398 tys. zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2019 r., co oznacza odpowiednio: wzrost o 12,66 mln zł i spadek o 2,47 mln zł r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane.

We wszystkich oddziałach Alior Banku powstały iKioski - specjalne miejsca dla klientów, którzy z pomocą bankiera chcą wypróbować bankowość internetową, po raz pierwszy się do niej zalogować i poznać jej możliwości, podał bank.

PZU Zdrowie złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Tomma Diagnostyka Obrazowa, podał Urząd.

Bank Pekao ocenia, że rozmowy z audytorami dotyczące wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) będą trwały do końca bieżącego roku, poinformował wiceprezes Tomasz Kubiak.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) wyznaczył PKO Bankowi Polskiemu wysokości minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (MREL), który bank ma osiągnąć do końca 2022 r., podało PKO BP.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 137,81 mln zł w październiku br., co oznacza wzrost o 21,31% r/r, podała spółka.

Dniem prawa poboru dla akcjonariuszy Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police będzie 7 listopada, a zapisy dla inwestorów rozpoczną się 12 i potrwają do 19 listopada, podano w prospekcie emisyjnym. Zarząd spółki określił wcześniej cenę emisyjną nowych akcji serii C na 10,2 zł, a ostateczna liczba oferowanych akcji wyniesie 110 mln szt. Oznacza to, że łączna wartość oferty przekroczy 1,1 mld zł.