Przegląd informacji ze spółek

Mirbud zamierza ogłosić przymusowy wykup ok. 4,37% akcji JHM Development, podała spółka.

Zarząd Prime Bit Games oczekuje wypracowania dodatniego wyniku netto w całym 2019 r., przy przychodach na poziomie ok. 1,96 mln zł, podała spółka.

Projprzem Budownictwo - spółka zależna od Projprzem Makrum - zawarła umowę z Bridgestone Poznań o generalne wykonawstwo robót budowlanych przy budowie hali wulkanizacji i magazynu opon surowych w Poznaniu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, instalacyjną i drogową, podał Projprzem. Wartość umowy to 38 306 027,25 zł netto.

Krzysztof Andrulewicz złożył rezygnację z funkcji prezesa Archicomu, podała spółka. W jego miejsce na to stanowisko powołana została dotychczasowa wiceprezes Dorota Jarodzka-Śródka. Jednocześnie rada nadzorcza powołała do zarządu od 27 listopada 2019 r. Tomasza Ślęzaka, powierzając mu funkcję członka zarządu.

OncoArendi Therapeutics zawarło z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) umowę określającą zasady udzielenia dofinansowania projektu pt. "Rozwój przedkliniczny i kliniczny kandydata na lek OATD-01, do stosowania u pacjentów z sarkoidozą". Kwota dofinansowania to ok. 22,4 mln zł, podała spółka.